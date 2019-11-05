Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 5 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, yolu trafiği kapatarak drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T. ve B.Ş'yi yakaladı.

Sürücü O.B. ve M.E.Y'le 216'şar lira ceza kesilip sürücü belgeleri geçici olarak alındı. İ.H.B'ye bin 218 lira, E.A.T ve B.Ş'ye 5 bin 10'ar lira ceza kesilirken sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulup, araçları 2 ay trafikten men edildi.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

