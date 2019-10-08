HABER

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 05:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, gıda maddesi yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Necati İ. idaresindeki gıda maddesi yüklü 42 BBG 55 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle Doğu Hereke gişelerinden yaklaşık 1 kilometre ileride kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

Tırın devrilmesi üzerine otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı. Sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar İstanbul istikametindeki yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Batı Hereke gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazada kupası ile çekicisi ayrılan, motoru yola fırlayan tır vinç yardımıyla kaldırılmasının ve kara yolları ekiplerinin yüzeydeki yağ ve mazotu temizlemesinin ardından yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı. (AA)

Bu görüntü akşam saatlerinde çekildi! ABD'den YPG'ye 80 TIR'lık destek!Bu görüntü akşam saatlerinde çekildi! ABD'den YPG'ye 80 TIR'lık destek!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi komisyondan geçti

Birinci yargı paketi komisyondan geçti!

Trump'ın Türkiye tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

ABD'nin Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi ne anlama geliyor? Mete Yarar açıkladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması: Hazırız

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.