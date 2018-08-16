Trafik adabı ders programı güncellendi

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel motorlu taşıtlar sürücü kurslarında okutulan trafik adabı dersinin öğretim programı zenginleştirildi. Müfredata eklenen trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ile trafikte özdenetim konuları, sürücü adaylarına videolarla öğretilecek.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2016 yılında uygulamaya konulan ve özel motorlu taşıt sürücü kurslarında okutulmaya başlanan trafik adabı dersinin öğretim programı yapılan eklemelerle yenilendi.

Programdaki saygı, yardımlaşma, tolerans, sabır, sorumluluk, diğerkamlık ve feragat, öfke kontrolü, empati, konuşma üslubu ve trafikte hak ihlalleri konuları yeniden hazırlanırken, müfredata trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ve trafikte öz denetim başlıklı yeni bölümler eklendi.