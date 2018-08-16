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Trafik adabı ders programı güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca sürücü kurslarında okutulan trafik adabı dersinin öğretim programı yenilendi - Müfredata eklenen trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ile trafikte özdenetim konuları, sürücü adaylarına videolarla anlatılacak - Emniyet kemeri, yardımlaşma ve ambulansa yol verme başlıklı videolar, kamu spotu olarak televizyonlarda da gösterilecek

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel motorlu taşıtlar sürücü kurslarında okutulan trafik adabı dersinin öğretim programı zenginleştirildi. Müfredata eklenen trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ile trafikte özdenetim konuları, sürücü adaylarına videolarla öğretilecek.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2016 yılında uygulamaya konulan ve özel motorlu taşıt sürücü kurslarında okutulmaya başlanan trafik adabı dersinin öğretim programı yapılan eklemelerle yenilendi.

Programdaki saygı, yardımlaşma, tolerans, sabır, sorumluluk, diğerkamlık ve feragat, öfke kontrolü, empati, konuşma üslubu ve trafikte hak ihlalleri konuları yeniden hazırlanırken, müfredata trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ve trafikte öz denetim başlıklı yeni bölümler eklendi.

- Yeni müfredat kapsamında 15 video hazırlandı

Güncellenen müfredat için İstanbul Trafik Vakfının sponsorluğunda, trafik adabı ve kuralları, sorumluluk, yardımlaşma, emniyet kemeri, dikkatsiz araç kullanma, öfke yönetimi, anlayış, emaneti koruma, düşünceli olmak, nezaket, hak ihlali, konuşma üslubu, diğerkamlık, empati ve ambulansa yol verme başlıklı 15 video hazırlandı.

Sürücü adaylarına, trafikte hoşgörülü olmanın, sorumluluk duygusuyla hareket etmenin önemi gibi konular ve trafik kuralları videolarla öğretilecek.

Gelecek günlerde, MEB Eğitim Bilim Ağına (EBA) yüklenecek videolar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9'uncu sınıflarda uygulamaya konulan sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinde de gösterilecek.

- Kamu spotu olacak

Hazırlanan videolardan emniyet kemeri, yardımlaşma ve ambulansa yol verme başlıklı olanlar, kamu spotu olarak televizyonlarda da gösterilecek.

Böylece, karayollarındaki trafik yoğunluğunun artacağı Kurban Bayramı'ndan önce, sürücülerde trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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