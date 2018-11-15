Trafik analizi AVM'lerin performansını artırmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'DE Sensormatic tarafından sunulan ShopperTrak Trafik Analiz Platformu, hem alışveriş merkezlerinde (AVM) hem de mağaza yönetiminin, mağaza lokasyonu ve ziyaretçi trafiği gibi konularda maksimum faydayı elde etmesini amaçlıyor. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte AVM’lerde Türk Lirası ile kiralama dönemine geçen perakendeciler, yoğun rekabette öne çıkmak için teknolojiyi kullanıyor. Mağaza maliyetlerinin etkin rol oynadığı günümüzde hem AVM’ler hem de perakendeciler için müşteri trafiği, bu trafiğin satışa dönüş oranları gibi veriler önem taşıyor. Düşük performans gösteren mağazaların, AVM’lerin performans yönetimini iyileştirmeye yarayan ShopperTrak Trafik Analiz Platformu, sektör temsilcileri için personel planlama süreçlerini de kolaylaştırıyor. ShopperTrak, üç boyutlu kameralarla elde ettiği görüntüleri bulut tabanlı bir platform üzerinden analiz ediyor. AVM ziyaretçilerinin akıllı telefonlarından gelen Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerini de algılayabilen bu entegre çözüm, böylece AVM içindeki konumlarını da analiz sürecine dahil edebiliyor.

DOĞRU ANALİZ AVM YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR ShopperTrak üzerinden alınan veriler hem AVM yönetimleri hem de AVM içinde bulunan mağazalar için kritik fayda sağlıyor. Müşterilerin AVM içindeki hareketlerini gösterebilen sistem, ilk ziyaret edilen mağaza, ziyaretçilerin hangi sıra ile hangi mağazalarda bulundukları, ziyaret sıklıkları, müşteri trafiğinin yoğun olduğu saatler gibi verilerin doğru bir şekilde raporlanmasına yardımcı oluyor. Bu veriler, AVM içindeki hangi koridorların diğerlerine oranla daha yoğun olduğu gibi bilgilerle desteklenirken, ziyaretçilerin mağazalara giriş oranlarını tespit etmek de mümkün hale geliyor. Bulut tabanlı analiz yeteneği sayesinde kapsamlı ve güncel veri sağlayan çözüm, AVM içindeki alanların kiralama koşullarının belirlenmesine de katkı sağlıyor. Ziyaretçi trafik verileri ile kanıtlanabilen lokasyon değerleri sayesinde doğru bir bütçeleme ve kiralama süreci gerçekleşebiliyor. ShopperTrak kullanan AVM’ler, detaylı trafik ve ziyaretçi davranış analizleri sayesinde kiralama ve yönetim stratejilerinde daha yüksek bir verimlilik elde edebiliyor. Böylece en iyi marka kombinasyonunun oluşturulması mümkün hale gelirken, sadık müşteri kazanımı konusunda da optimum fayda sağlanıyor.

GÜÇLÜ KAMPANYA VE ETKİNLİK YÖNETİMİ Ziyaretçi trafik verileri baz alınarak yapılan çalışmalar kampanya yönetimi de kolaylaştırıyor. AVM yönetimleri, yapılan kampanyaların müşteri trafiğine olan etkisini net bir şekilde ölçebiliyor. Elde edilen veriler aynı zamanda AVM yönetimlerinin düzenleyecekleri etkinlikleri belirlemekte yol gösterici oluyor. Yeni düzenlenecek etkinliğin ne olması ve AVM’nin hangi bölgesinde düzenlenirse daha etkili olacağını öngörmek mümkün hale geliyor. PERSONEL YÖNETİMİNDE OPTİMİZASYON MÜMKÜN HALE GELİYOR ShopperTrak AVM’lerde personel yönetiminde optimizasyon sağlamasına yardımcı oluyor. Yoğun saatler içinde yüksek ziyaretçi trafiği alan bölümlerde görevlendirilecek güvenlik ve temizlik personelleri ile müşteri memnuniyeti oranlarında da artış sağlanabiliyor. SEKTÖRDE İLK VE TEK: VERİ KONTROL VE DOĞRULAMA HİZMETİ Yalnızca ShopperTrak tarafından sunulan veri kontrol ve doğrulama hizmeti ile toplanan verilerin doğruluğu ve sürekliliği sağlanıyor. Bu hizmet hem AVM yöneticilerinin hem de perakendecilerin süreçlerini sorunsuz ve sürdürülebilir hale getiriyor.