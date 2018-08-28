Trafik bir anda durdu! Ördek ailesi için güvenlik böyle sağlandı

Yeni Zelanda'da bir ördek ailesi, akan trafikte yola girdi ve karşıya geçmeye çalıştı. Yola giren ördeği fark eden duyarlı sürücü arkasında bekleyen onlarca araca aldırış etmeden ördeklere yol verdi.

Diğer şeride geçen ördeklere o tarafta da durumu fark eden başka sürücü tarafından yol verildi. Kazasız bir şekilde yara almadan bu zorlu yolu gçeen ördekler kameraya böyle yansıdı.

