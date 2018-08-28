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Trafik bir anda durdu! Ördek ailesi için güvenlik böyle sağlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da bir otoyolda kayda geçen şaşırtıcı olay, trafiği durma noktasına getirdi. Bir ördek ailesi trafiğin yoğun şekilde aktığı zamanda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yeni Zelanda'da bir ördek ailesi, akan trafikte yola girdi ve karşıya geçmeye çalıştı. Yola giren ördeği fark eden duyarlı sürücü arkasında bekleyen onlarca araca aldırış etmeden ördeklere yol verdi.

Diğer şeride geçen ördeklere o tarafta da durumu fark eden başka sürücü tarafından yol verildi. Kazasız bir şekilde yara almadan bu zorlu yolu gçeen ördekler kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda ördek trafik sürücü

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