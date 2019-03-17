Trafik canavarı durmuyor, iki ayda 281 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında meydana gelen 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 691 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yapılan tüm uyarı ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik canavarına davetiye çıkarıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019’un Şubat ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 28 bin 221 kazada 16 bin 111 kişi yaralandı, 121 kişi hayatını kaybetti. Yılın iki aylık döneminde ise ülke genelinde 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişi öldü, 33 bin 691 kişi yaralandı. Kazalardan 4 bin 73’ü yayaya çarpma, 61’i hayvana çarpma, 334’ü de duran araca çarpma şeklinde meydana geldi. Yılın iki aylık dönemindeki 21 bin 566 kazaya sürücü kusuru sebep olurken, bin 988 kazaya yaya, 342 kazaya araç, 168 kazaya yol, 228 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk iki ayındaki kazalardan 572’si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, "taşıt giremez" trafik işareti bulunan yerlere giren 513 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 363 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 224 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.