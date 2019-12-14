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Trafik canavarının ehliyetsiz ve alkollü gece mesaisinde faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 00:50 | Son Güncelleme

Isparta’da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal olan alkollü şahıs, bu kez alkollü şekilde seyrettiği sırada zincirleme kazaya neden olarak yaralandı.

Isparta’da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal olan alkollü şahıs, bu kez alkollü şekilde seyrettiği sırada zincirleme kazaya neden olarak yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpan alkollü sürücü, çarptığı aracın da başka bir araca çarpmasıyla birlikte, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, otomobilinin sürücü bölümünde sıkışarak yaralanan alkollü sürücüyü ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkarttı. Hastanede gerekli tedavisi yapılan sürücüye bu kez alkollü araç kullanmaktan 5 kez işlem yapılırken, sürücü belgesi ise 2036 yılına kadar iptal edildi.

Kaza, bugün 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 106.Cadde üzerinde 32 LN 951 plakalı otomobille seyreden Ahmet Ş., aracının kontrolünü kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen Abdi G.’nin kullandığı 32 FU 640 plakalı araca arkadan çarptı. İlk aracın çarptığı ikinci araç, savrularak bu kez Hüseyin Ç. idaresindeki 34 PKF 640 plakalı kamyonete çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Sıkışan alkollü sürücüyü itfaiye kurtardı
Feci kazada, sürücülerden Ahmet Ş. şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

3.24 promille yaptığı kazada bu kez ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaralanan sürücünün 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce 4 kez ‘Alkollü şekilde araç kullanmaktan’ dolayı ehliyetine 2031 yılına kadar el konulan sürücünün, bu kez sürücü belgesi bulunmadığı halde tekrar araç başına geçtiği ve bununla birlikte 3.24 promil alkollü şekilde kazaya karıştığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri, kazaya neden olan ve aynı kazada yaralanan alkollü sürücüye cezai işlem uyguladıktan sonra 5 yıl daha ehliyetine el koyunca, bu kez süre 2036 yılına dek uzadı.
Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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