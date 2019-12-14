Trafik canavarının ehliyetsiz ve alkollü gece mesaisinde faciadan dönüldü

Isparta’da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal olan alkollü şahıs, bu kez alkollü şekilde seyrettiği sırada zincirleme kazaya neden olarak yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpan alkollü sürücü, çarptığı aracın da başka bir araca çarpmasıyla birlikte, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, otomobilinin sürücü bölümünde sıkışarak yaralanan alkollü sürücüyü ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkarttı. Hastanede gerekli tedavisi yapılan sürücüye bu kez alkollü araç kullanmaktan 5 kez işlem yapılırken, sürücü belgesi ise 2036 yılına kadar iptal edildi.

Kaza, bugün 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 106.Cadde üzerinde 32 LN 951 plakalı otomobille seyreden Ahmet Ş., aracının kontrolünü kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen Abdi G.’nin kullandığı 32 FU 640 plakalı araca arkadan çarptı. İlk aracın çarptığı ikinci araç, savrularak bu kez Hüseyin Ç. idaresindeki 34 PKF 640 plakalı kamyonete çarparak zincirleme kazaya neden oldu.