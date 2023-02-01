Trafik cezaları son durum ne? Ehliyet affı geliyor mu? İşte trafik cezaları ve ehliyet affı ile ilgili son gelişmeler

Ehliyet affı bekleyen vatandaşlar son durumun ne olduğunu merak ediyorlar. Hem trafik cezaları silinecek mi hem de ehliyet affı gelecek mi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Belirli trafik cezalarını ve ehliyet affını da içeren düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeden yararlanmak için başvurular başlıyor. Peki trafik cezaları son durum ne? Ehliyet affı geliyor mu? İşte detaylar...

TRAFİK CEZALARI SİLİNDİ Mİ?

Trafik cezaları son dönemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2023 trafik cezalarına ilişkin gelişmeler araç sahipleri tarafından merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 2000 TL altı vergi borçları silinecek. Dolayısıyla 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait trafik cezaları da silinecek.

Ancak dörtten fazla cezası bulunanlar ve borcu 2000 TL'yi aşanların trafik cezaları silinmeyecek. 2000 TL'nin altındaki cezaların ödenmesine gerek kalmayacak.

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

2023 ehliyet affı sürücüleri yakından ilgilendiği bir konu. Ehliyetlerine el konulan vatandaşlar, düzenleme yapılacak mı merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek ehliyet affı bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi.

Konunun Meclis'e sunulması ve daha sonra Resmi Gazete sayısında yayımlanmasıyla düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

