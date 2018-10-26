HABER

Trafik cezalarında yeni dönem başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Edirne'deki sürücüler trafik cezalarını artıran kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden memnun - Vatandaşlar trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor

EDİRNE (AA) - Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında cezaları uygulamaya başladı.

Edirne'deki sürücüler trafik cezalarını artıran kanununun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden memnun. Vatandaşlar trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor.

Kanunla, hız sınırlarında "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma "yüzde 50'den fazlası" şeklinde bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Trafikte "spin" ve "drift"e 5 bin 10 lira, usulsüz çakar lamba kullananlara bin 2 lira, muayenesiz araçlara uygulanan ceza 235 lira oldu.

\

- Vatandaşlar trafik kanunundan memnun

Sürücü Kağan Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik cezalarının daha da artırılması gerektiğini savundu.

Trafik cezalarının caydırıcı özellik taşıması gerektiğini belirten Gezen, "Özellikle 'drift' yapanların aracı süresiz olarak bağlanmalıdır. Çünkü diğer insanların güvenliğini düşünmek birinci öncelik olmalıdır. Trafikteki insanlarımız duyarsız. Sürücüler kavşaklarda ve yaya yollarında yol vermeye korkuyor. Yayaya yol veriyorsunuz ancak 'arkadan gelen bize vuracak mı?' korkusu yaşıyoruz. Sürekli trafikte olan biri olarak sürekli yaşadığımız bir olay. Yeni kanunla getirilen cezalar bir miktar bunları azaltacaktır ama bence yeteri kadar değil. Trafik cezalarının ağırlaştırılmış olması gerekir. 'Drift' gibi hareketleri yapanların psikolojik olarak değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Çünkü bunlar için özel pistler oluşturulmalı. Gençler buralarda kendilerini değerlendirmeli, trafikte değil." diye konuştu.

Sürücü Ahmet Can da trafik kanunundan memnun olduğunu belirterek, "Trafikte sadece bir araç yok, sürücü hem yayaların hem de diğer araçtakilerin güvenliğini düşünerek hareket etmelidir. Polislerimizin denetimleri trafikte bizi güvende hissettiriyor. Bu yasa ile inşallah trafikteki hatalar daha da aza inecek inşallah." dedi.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'daSüper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da
'Cumhuriyet için koş' 'Cumhuriyet için koş'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Trafik Kanunu Resmi Gazete trafik cezaları Trafik Kanunu

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

'Cumhuriyet için koş'

'Cumhuriyet için koş'

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.