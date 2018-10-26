Trafik cezalarında yeni dönem başladı

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- Vatandaşlar trafik kanunundan memnun

Sürücü Kağan Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik cezalarının daha da artırılması gerektiğini savundu.

Trafik cezalarının caydırıcı özellik taşıması gerektiğini belirten Gezen, "Özellikle 'drift' yapanların aracı süresiz olarak bağlanmalıdır. Çünkü diğer insanların güvenliğini düşünmek birinci öncelik olmalıdır. Trafikteki insanlarımız duyarsız. Sürücüler kavşaklarda ve yaya yollarında yol vermeye korkuyor. Yayaya yol veriyorsunuz ancak 'arkadan gelen bize vuracak mı?' korkusu yaşıyoruz. Sürekli trafikte olan biri olarak sürekli yaşadığımız bir olay. Yeni kanunla getirilen cezalar bir miktar bunları azaltacaktır ama bence yeteri kadar değil. Trafik cezalarının ağırlaştırılmış olması gerekir. 'Drift' gibi hareketleri yapanların psikolojik olarak değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Çünkü bunlar için özel pistler oluşturulmalı. Gençler buralarda kendilerini değerlendirmeli, trafikte değil." diye konuştu.

Sürücü Ahmet Can da trafik kanunundan memnun olduğunu belirterek, "Trafikte sadece bir araç yok, sürücü hem yayaların hem de diğer araçtakilerin güvenliğini düşünerek hareket etmelidir. Polislerimizin denetimleri trafikte bizi güvende hissettiriyor. Bu yasa ile inşallah trafikteki hatalar daha da aza inecek inşallah." dedi.

