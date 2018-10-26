Trafik cezalarında yeni dönem başladı

EDİRNE (AA) - Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında cezaları uygulamaya başladı.
Edirne'deki sürücüler trafik cezalarını artıran kanununun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden memnun. Vatandaşlar trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor.
Kanunla, hız sınırlarında "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma "yüzde 50'den fazlası" şeklinde bir yenisi daha eklendi.
Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.
Trafikte "spin" ve "drift"e 5 bin 10 lira, usulsüz çakar lamba kullananlara bin 2 lira, muayenesiz araçlara uygulanan ceza 235 lira oldu.
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- Vatandaşlar trafik kanunundan memnun
Sürücü Kağan Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik cezalarının daha da artırılması gerektiğini savundu.
Trafik cezalarının caydırıcı özellik taşıması gerektiğini belirten Gezen, "Özellikle 'drift' yapanların aracı süresiz olarak bağlanmalıdır. Çünkü diğer insanların güvenliğini düşünmek birinci öncelik olmalıdır. Trafikteki insanlarımız duyarsız. Sürücüler kavşaklarda ve yaya yollarında yol vermeye korkuyor. Yayaya yol veriyorsunuz ancak 'arkadan gelen bize vuracak mı?' korkusu yaşıyoruz. Sürekli trafikte olan biri olarak sürekli yaşadığımız bir olay. Yeni kanunla getirilen cezalar bir miktar bunları azaltacaktır ama bence yeteri kadar değil. Trafik cezalarının ağırlaştırılmış olması gerekir. 'Drift' gibi hareketleri yapanların psikolojik olarak değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Çünkü bunlar için özel pistler oluşturulmalı. Gençler buralarda kendilerini değerlendirmeli, trafikte değil." diye konuştu.
Sürücü Ahmet Can da trafik kanunundan memnun olduğunu belirterek, "Trafikte sadece bir araç yok, sürücü hem yayaların hem de diğer araçtakilerin güvenliğini düşünerek hareket etmelidir. Polislerimizin denetimleri trafikte bizi güvende hissettiriyor. Bu yasa ile inşallah trafikteki hatalar daha da aza inecek inşallah." dedi.
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