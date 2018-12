"Trafik cezalarından gelen paralar fakirlere dağıtılıyor"

Polis ve bekçi alımlarıyla birlikte asayiş konusunda çok ciddi sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Tüm hırsızlık olayları geçen yıl 427 bindi, bütün güvenlik kuvvetlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın mücadelesiyle bu yıl bu sayı 341 bine düştü. Yüzde 20 azalış yaşandı. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama daha fazla azalışı hep beraber sağlayacağız. Evden hırsızlık ise geçen yıla kıyasla ilk 11 ayda yüzde 28 azaldı. Trafikte aldığımız önlemler ve ortaya koyduğumuz farkındalık sayesinde, araç sayısı artmasına rağmen geçen yıldan bu yıla 11 aylık dönemde, 100 bin araç başına düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 7,5, can kaybı yüzde 5,7 azaldı." diye konuştu.

Denetlemelerin artırılmasıyla ilgili şikayetler geldiğine değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de sadece kasım ayında yaptığımız denetlemelerle birlikte 2017'nin kasım ayına göre ölümlü kaza oranı yüzde 29, ölüm sayısı yüzde 28 azaldı. Aralık ayında bu rakam yüzde 40'a çıktı. Yani geçen aralıkta kaybettiğimiz her 10 kişiden 4'ünü bu aralık ayında kaybetmedik. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 400 can veriyoruz. Biz yüzde 30 azalttığımızı düşünelim. Kaç kişi yapar biliyor musunuz? 3 binin üzerinde.

Bir karar vereceğiz ya 3 binin üzerinde insanın ölmesine göz yumup denetlemeleri azaltacağız veya denetlemelerimizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bana trafik polisi ceza kesmesin diye telkin edenler vatandaşımıza aman ne olursunuz trafik kurallarına uyalım diye telkinde bulunacak. Bu kadar açık ve net. Bunu milletim verecek. Milletim hangi kararı verirse boynumuz kıldan incedir."

Trafik cezalarına da değinen Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." değerlendirmesini yaptı.