"Trafik cezalarından gelen paralar fakirlere dağıtılıyor"

Türkiye'nin, üzerindeki göç yüküne, terör baskısına, küresel siyasi hesaplara rağmen gelişmesini ve kalkınmasını sürdürdüğünü kaydeden Soylu, "Özellikle PKK ile mücadelede neredeyse Allah'ın izniyle sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. DHKP-C'yi ise kırsaldan tamamen sildik. Yazın olduğu gibi kışın da operasyon halindeyiz. Yerli üretim İHA'larımız yukarıdan buluyor, biz aşağıdan topluyoruz. Evlatlarımız bunlara nefes aldırmıyor. Öte yandan bunların beslendiği kaynakları kestik. Ele geçirdikleri belediyeleri tekrar milletin hizmetine verdik." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin kendisine karşı kurulmak istenen bütün tezgahları milletin iradesi, kararı ve ferasetiyle bozduğunu vurgulayarak istikrardan asla taviz vermediklerini ifade etti.

Törende konuşan Soylu, Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır çok ciddi ve büyük sınavlardan geçtiğini belirterek, bu yaşananların alelade bir ülkenin altından kalkabileceği, kaldırabileceği işler olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." dedi.

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede de büyük bir teyakkuz halinde olduklarına işaret ederek, "Baronlarından torbacısına kadar hepsinin peşindeyiz. Bu yıl yaklaşık 140 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdik. Geçen yıl bu sayı 118 bin, önceki yıl 86 bindi. Uyuşturucu işinde gözaltılarımız geçen yıla göre yüzde 25 arttı. 2016, 2017, 2018'de uyuşturucuyla ilgili bütün birimlerimizle büyük bir mücadele ortaya koyduk. 2019'da ise uyuşturucuyla mücadelede çok keskin bir yol ortaya koyacağız." diye konuştu.

Tüm birimlerin tek çatı altında koordinasyonlu ortak operasyonlar yaptığını dile getiren Soylu, "Bununla birlikte göçü de vicdanlara uygun şekilde yönetiyoruz. Yaklaşık 300 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının sağladığı huzur neticesinde ülkelerine geri döndü." ifadesini kullandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de ciddi bir mesai harcandığını ifade eden Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kapasitesinin dörtte üçünün bu meseleye ayrıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, "FETÖ'nün neredeyse bütün yapılarını ve sistemlerini çökerttik. Artık sadece saklanmaya ve fırsat bulurlarsa kaçmaya çalışıyorlar." dedi.

Tunceli'ye dün ve Ağrı'ya birkaç hafta önce yaptığı ziyaretlere değinen Soylu, bu illerde yapılanları ve yaşanan değişimleri anlattı.

Polis ve bekçi alımlarıyla birlikte asayiş konusunda çok ciddi sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Tüm hırsızlık olayları geçen yıl 427 bindi, bütün güvenlik kuvvetlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın mücadelesiyle bu yıl bu sayı 341 bine düştü. Yüzde 20 azalış yaşandı. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama daha fazla azalışı hep beraber sağlayacağız. Evden hırsızlık ise geçen yıla kıyasla ilk 11 ayda yüzde 28 azaldı. Trafikte aldığımız önlemler ve ortaya koyduğumuz farkındalık sayesinde, araç sayısı artmasına rağmen geçen yıldan bu yıla 11 aylık dönemde, 100 bin araç başına düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 7,5, can kaybı yüzde 5,7 azaldı." diye konuştu.

Soylu, polislere okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırma yönünde verdiği talimatı hatırlatarak bu sözünü eleştirenlere yönelik "Ne yapmalıydım, ne söylemeliydim yani? Misafir mi etselerdi?" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlerin geçen yıl 920 olduğunu anımsatan Soylu, yürütülen mücadele sayesinde bu yıl bu sayının 380'e gerilediğini kaydetti.

Denetlemelerin artırılmasıyla ilgili şikayetler geldiğine değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de sadece kasım ayında yaptığımız denetlemelerle birlikte 2017'nin kasım ayına göre ölümlü kaza oranı yüzde 29, ölüm sayısı yüzde 28 azaldı. Aralık ayında bu rakam yüzde 40'a çıktı. Yani geçen aralıkta kaybettiğimiz her 10 kişiden 4'ünü bu aralık ayında kaybetmedik. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 400 can veriyoruz. Biz yüzde 30 azalttığımızı düşünelim. Kaç kişi yapar biliyor musunuz? 3 binin üzerinde.

Bir karar vereceğiz ya 3 binin üzerinde insanın ölmesine göz yumup denetlemeleri azaltacağız veya denetlemelerimizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bana trafik polisi ceza kesmesin diye telkin edenler vatandaşımıza aman ne olursunuz trafik kurallarına uyalım diye telkinde bulunacak. Bu kadar açık ve net. Bunu milletim verecek. Milletim hangi kararı verirse boynumuz kıldan incedir."

Trafik cezalarına da değinen Soylu, "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor." değerlendirmesini yaptı.