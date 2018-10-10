Trafik cezalarını artıran kanun teklifi Meclis'te

AK Parti'nin trafik kazalarını önlemeye yönelik hazırladığı ve trafik cezalarını artıran kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu tarafından hazırlanan trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına Dair hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifine ilişkin Meclis’te basın açıklaması yaptı. Mehmet Muş, teklifte köy korucularının 44 yaşında emekli olabileceği maddesinin bulunduğunu söyleyerek, "Kanun teklifimizde güvenlik köy korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesi ve yerlerine 30 yaşı doldurmamış daha genç korucuların alınması da yer alıyor. Buradaki amaç güvenlik personelimizin gençleştirilmesine yönelik" dedi.

'HURDAYA AYRILMIŞ OLAN ARAÇLARA TRAFİĞE ÇIKTIĞI ZAMAN TEHLİKE ARZ EDİYOR. 2018 LİRA İDARİ PARA CEZASI VAR'

Mehmet Muş, trafik kazalarında çok fazla can kaybı yaşandığını buna yönelik tedbirlerin teklifte yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Hurdaya ayrılmış olan araçlar trafiğe çıktığı zaman tehlike arz ediyor. 2018 lira idari para cezası var. Bu araçlar yakalanırsa trafikten men edilecek. Işıklı ve siren takma suretiyle vatandaşları rahatsız eden çakar olarak bilinen ilgililerin dışında kullananlarda artış tespit ettik. Buna yönelik de bir düzenleme olacak. Bu siren ve çakarla beraber seyir halinde olan sürücüleri onların sürüş hakimiyetini kaybetmelerine sebep olacak durumlar oluyor. Bunun önüne geçmek için bu düzenlemeyi yapıyoruz. Mevzuatın dışında kullananlara 1002 lira ceza var. 3 defa bu şekilde yakalanması durumunda 15 gün araç trafikten men edilecek ve bu cihazlar söktürülecek." 'TRAFİKTE MAKAS ATANLAR DA 1002 LİRA PARA CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK'

Mehmet Muş abartılı egzoz, kırmızı ışık ihlali, ters şeritte hareket gibi durumlarda da cezalara artış getirildiğini kaydederek şunları söyledi:

"Abartılı egzoz denilen patlama sesi çıkaran egzozlar var. Bunları kullananlar trafik zabıtaları tarafından yakalanırsa 1002 lira ceza var. Bunlar sökülecek. Ruhsata uygun hale gelinceye kadar trafiğe çıkamayacak. Ayrıca muayenesiz araçların trafikte tespit edilmesi durumunda 235 lira idari eza var. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 235 lira para cezası ödeyecek. Ve bir yıl içinde 3 defa bunu yapanların ehliyetine 30 gün el konulması teklif edilecektir. Kırmızı ışık ihlalini birçok kez yapanların ehliyetine 60 gün el konulacak. Ehliyetine 2 veya daha fazla el konulan kişilerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik ve psikiyatri uzmanının raporuna ihtiyaç duyulacaktır. Ters şeritten gelmek trafik güvenliğinin ciddi şekilde etkiliyor. Bunlara da 1002 lira para cezası var. Ayrıca trafikte makas atanlar da 1002 lira para cezası ile karşı karşıya kalacak."