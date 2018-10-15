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Trafik cezalarını artırılmasını öngören teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

55 yaşına kadar çalışabilen güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında emeklilikleriyle ilgili düzenlemeleri içeren madde, önergeyle Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif'ten çıkartıldı - CHP, maddenin çıkartılmasıyla emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verecekleri önergelerinin by-pass edilmek istendiğini savundu

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nden, 55 yaşına kadar çalışabilen güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında emeklilikleriyle ilgili düzenlemeleri içeren madde önergeyle çıkartıldı.

TBMM İçişleri Komisyonunda, teklifin, "49 yaşını dolduran güvenlik korucularının 6 ay içerisinde ilişiğinin kesilmesi, ilişiği kesilenlerin yerine varsa 30 yaşını doldurmamış çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisinin güvenlik korucusu olabilmesi, 44-50 yaş aralığında olanlara istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartıyla emeklilik hakkı verilmesini" öngören 1. maddesi üzerinde AK Parti ve MHP'nin imzasıyla ortak önerge verildi.

Gerekçesinin, "Madde, korucuların emeklilik süreçleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Komisyonumuzun görüşmelerinde diğer çalışanların emekliliğine ilişkin de önergeler verilmiştir. Bu sebeple emeklilik konusuna ilişkin hususların ve tekliflerin ilgili komisyonda görüşülmesi düşüncesiyle bu maddenin tekliften çıkarılması öngörülmektedir." ifadeleri yer alan önerge ve ayrıca HDP'nin aynı doğrultudaki önergesiyle, madde düzenlemeden çıkartıldı. Madde çıkartıldığı için CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesi, işleme alınmadı.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, maddenin metinden çıkartılmasını eleştirdi. CHP'nin sabahki bölümde bu madde üzerinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesinin olacağını söylediklerini anımsatan Özcan, "Sabah bunu söylemeseydik, bu madde kanun teklifinden çıkarılmayacaktı. Bu önergeyi verenler samimiyetsiz davranıyor. Neden korucularla ilgili düzenlemenin metinden çıkartılmasına aniden karar verildi? Bunun izahını talep ediyoruz." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da "Demek ortalığı ateş aldı, bir çekince oldu, yemek arasında ali cengiz oyunu oynandı. 'CHP önerge verecek, buna ret desek olmayacak vaatlerimiz var, kabul versek o hiç olmayacak...' Kapı arkası diplomasisi, anlaşılan hep beraber bir araya gelindi. MHP ve AKP'yi kutluyorum, HDP'nin peşine takılmışsınız. HDP, tutarlı şekilde 'koruculuğa karşıyız' dedi. Siz ise 'Korucuların sorunları var emekli olmaları gerekiyor' dediniz. Ama HDP'nin önergesine destek oldunuz, benzer önerge verdiniz. HDP tutarlı, MHP ve AKP tutarsız." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da AK Parti ve MHP'nin ortak önergesinin amacının, CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesinin by-pass edilmesi olduğunu savundu.

Önerge sahiplerinden MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, komisyonun sabahki bölümde koruculukla ilgili herhangi bir görüş beyan etmediklerini anımsattı.

Atay, bu konunun, İçişleri Komisyonunda görüşülecek bir konu olmadığını, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması gerektiğini belirtti. Atay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili diğer partilerin mutabık kalacağı uygun düzenlemeyle, bunun Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkarılmasının daha uygun olacağını düşündüklerini kaydetti.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, kamuoyunun gündeminde olduğunu, partilerin de bu konuda Meclis Başkanlığına verdiği tekliflerin bulunduğunu dile getirdi.

Güvenç, komisyonda Türkiye'de bu konunun kaç kişiyi ilgilendirdiğini, bütçe ve SGK'ya ne kadar yük olacağını bilen olup olmadığını sordu. Güvenç, ülkenin çalışanlarını 38 yaşında emekli edenlerin, rahmetle anılmadığını kaydetti. Güvenç, konunun görüşme yerinin bu komisyon değil Plan ve Bütçe Komisyonu olduğunu ifade etti. Celalettin Güvenç, MHP ve AK Parti, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu, bu bin 500 korucunun konusu da oraya eklenir, orada tartışılır, derli toplu olur.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Teklif sahiplerinden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu maddeyle korucuların gençleştirilmesini hedeflediklerini ancak emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin bir tartışmanın gündeme geldiğini anımsattı. Uslu, bu konunun İçişleri Komisyonu gündemine getirilmesinin yanlış ve zaman israfına neden olduğunu ifade ederek, "Yanlış yerde görüşülmemesi gerekiyor. Madem emeklilik konusu bir bütün halinde görüşülecek, ilgili komisyonda olması gerekiyor." dedi.

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