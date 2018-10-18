Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif Genel Kurulda

"Son dönemlerde hava, deniz, demiryolları ulaşımlarında çok büyük mesafeler katettik ama ülkemizde hala büyük oranda karayolu ulaşımı devam etmektedir. Trafiğe kayıtlı araç sayımız yaklaşık olarak 23 milyon. Her yıl 1 milyondan fazla araç trafiğe çıkıyor ve trafik kazaları sonucu büyük can ve mal kayıpları ortaya çıkıyor. 1,2 milyon trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda yaklaşık 250 bin kişi yaralanıyor ve bu 250 binin de 50 bini sakatlanıyor, engelli hale geliyor, istihdam piyasasının dışına çıkıyor ve bunun maddi, manevi bir şekilde farklı boyutları da var.

Trafik kazaları nedeniyle Türkiye'de her gün ortalama 20'den fazla kişinin, yılda 7 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uslu, şöyle devam etti:

Teklifin bu bölümündeki esas hedefin trafik kazalarını azaltmak, can ve mal kayıplarını minimize etmek olduğunu belirten Uslu, "Hedefimiz sürücüleri cezalandırmak değil, sürücüleri kurtarmak, sürücülerin daha fazla hata yapmasını engellemektir." dedi.

Teklif sahibi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, teklifin trafik kurallarıyla ilgili kısmını çok önemsediğini ifade etti.

Trafik kazalarının yüzde 98 sebebi insanlar. Yüzde 90'ı sürücülerden kaynaklanıyor, yüzde 8,5-9'u bir şekilde insanlardan, yayalardan ve yolculardan kaynaklanıyor, yüzde 1'i yol kusurlarından kaynaklanıyor. Aslında trafikte araçlar kaza yapmıyor, insanlar kaza yapıyor, aslında trafikte araçlar çarpışmıyor, insanlar çarpışıyor. Böyle vahim bir durum varken mutlaka bir düzenleme yapmak gerekiyordu."

- "Bu düzenlemeyi aslında biraz da ekonomik krizden dolayı yapıyorsunuz"

Şahsı adına söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, teklifteki trafik cezalarına ilişkin maddelerin gerçekten yürürlükte olması gereken ve tüm dünyada uygulanan ağır maddeler olduğunu söyledi.

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla getirilen bu düzenleme için bu kadar zaman neden beklendiğini anlamadıklarını ifade eden Öztunç, "Bu düzenlemeyi aslında biraz da ekonomik krizden dolayı yapıyorsunuz. Her ne kadar 'Kriz mriz yok.' deseniz de krizle mücadele programlarını her hafta açıklamayı da biliyorsunuz. Bu krizi aşmak için önce bedelli askerliği getirdiniz, ardından imar affını getirdiniz, şimdi de trafik cezalarıyla vatandaşın cebine göz dikiyorsunuz. Çünkü kasa bomboş, kasayı boşalttınız." dedi.