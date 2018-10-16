Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018'de ve Muğla'nın Ula ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde zarar gören afetzedelere, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre yardım yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne de kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, orgeneral ve oramirallere uygulandığı şekilde yurtdışı görev yolculuklarında, 1. sınıf üzerinden yol gideri ödenecek.

Teklife göre, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler, gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilecek. Başpolis alımı sonlandırılacak.

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi yasaklanıyor. Sürüldüğünün tespitinde, sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Mülki amir, aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verebilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik, işleten tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenler, 108 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezası getirilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine, bin 2 lira idari para cezası kesilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYETE EL KONULACAK

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞANLARA DA CEZA

Hız sınırlarında uygulanan "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, "yüzde 50'den fazlası" şeklinde 3'e çıkarıldı.