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Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 00:58 | Son Güncelleme

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının arşivleri, elektronik bilgi işlem merkezleri bilgi ve belge ile soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak - Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 35'e çıkarılacak - Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilecek - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak.

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak.

Meralarla ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması amacıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci de yer alacak.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da Vilayetler Birliğine üye olabilecek.

- Yabancılara kimlik numarası

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilecek. e-Devlet üzerinden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara esas alınacak.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında yer alan personel de ödüllendirilecek.

Soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

- Çakmak gazı ile ilgili düzenleme

Düzenlemeyle solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesi yasaklanıyor.

Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin veya aylıktan kesme cezası verilecek fiiller genişletiliyor. Şapkasız göreve çıkmak, kılık kıyafetine özen göstermemek, uyuşturucu maddeyi özendirmek, yasal olmayan müşterek bahis oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da aracılık edenlerle irtibatlı olmak ceza kapsamında alınıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak.

Bu arada CHP'nin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yeni madde ihdasını içeren önergesi kabul edilmedi.

(Bitti)

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