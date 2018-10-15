Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif komisyonda

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM İçişleri Komisyonu'nda başlandı.

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun teklifi görüşülüyor.

Teklif sahipleri Yel ve Uslu, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından trafik güvenliğini artırıcı önlemlere, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki önlemlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştırmadan güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda toplam 17 kanunda değişiklik yapan kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, hedeflerinin sürücüleri cezalandırmak değil kurtarmak olduğunu belirtti.

