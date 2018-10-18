HABER

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 04:26 | Son Güncelleme

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının arşivleri, elektronik bilgi işlem merkezleri bilgi ve belge ile soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak - Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 35'e çıkarılacak - Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilecek - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi, ilçe statüsü kazanacak

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak.

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili olacak.

Meralarla ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması amacıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci de bulunacak.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da Vilayetler Birliğine üye olabilecek.
\

- Yabancılara kimlik numarası

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilerek, e-Devlet üzerinden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara esas alınacak.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında yer alan personel de ödüllendirilecek.

Soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.
\

- Çakmak gazı ile ilgili düzenleme

Düzenlemeyle, solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesi yasaklanıyor.

Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin veya aylıktan kesme cezası verilecek fiiller genişletiliyor. Şapkasız göreve çıkmak, kılık kıyafetine özen göstermemek, uyuşturucu maddeyi özendirmek, yasal olmayan müşterek bahis oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da aracılık edenlerle irtibatlı olmak ceza kapsamında alınıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, alınan karar gereğince birleşimi 23 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Eski Milletvekili Oya Akgönenç vefat ettiEski Milletvekili Oya Akgönenç vefat etti
İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel kurul Kabul teklif Trafik Kanunu

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

İlginizi Çekebilir

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Milletvekili Oya Akgönenç vefat etti

Eski Milletvekili Oya Akgönenç vefat etti

İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.