Trafik cezası kesilen sürücü intihar girişiminde bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, uygulama yapan polislerin 4 bin 144 TL tutarında trafik cezası kesmesine sinirlenen sürücü Tahsin G. (31), inşaat halindeki binanın 5’inci katına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Tahsin G.'nin girişimi, polisin 20 dakika süren ikna çabalarıyla sonlandırdı.

Belenköy Mahallesi’nde uygulama yapan trafik polisleri, durdurdukları 37 HD 468 plakalı otomobilin sürücüsü Tahsin G.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ile aracın fenni muayenesi bulunmaması nedeniyle 4 bin 144 TL para cezası kesti. Kendisine ceza kesilmesine sinirlenen Tahsin G. de yol kenarında bulunan inşaat halindeki 12 katlı binanın 5’inci katına çıktı. Sürücünün balkonda intihar girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tahsin G.’nin otomobilde bekleyen eşi Ayşe G. de 2 çocuğunu alıp, inşaata girdi.

Polis ekipleri, Tahsin G.’yi yaklaşık 20 dakika süren çabaları sonucunda binadan inmeye ikna etti. Tahsin G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobili de çekiciyle otoparka kaldırıldı. Ayşe G., "Eşim, 'Ceza yazmayın müsaade edin' diyor. Ceza yazdılar diye psikolojisi bozuldu. İnşaata çıktı" dedi.