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Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

Turgutlu’da trafik polislerinin çevirmesi sonucu trafik cezası yiyen bir vatandaş yolda oturma eylemi yaptı.

Turgutlu’da trafik polislerinin çevirmesi sonucu trafik cezası yiyen bir vatandaş yolda oturma eylemi yaptı. Uzun uğraşlar sonunda polis ekipleri şahsı ikna etti ve karakola götürdü.
Manisa’nın Turgutlu İlçesinde polis ekipleri tarafından ceza yazılan vatandaş, yol ortasında oturarak yolu trafiği kapattı. Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde sepetli motosikleti seyir halinde olan İzzet Akça, yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yetersiz ehliyet ve ehliyeti bulunmayan Akça’ya trafik cezası kesildi.
Ceza yazılmasına sinirlenen Akça, Akçakmak Yolu üzerinde oturarak eylem yaptı ve sesini duyurmak istedi. İzzet Akça, Polislerin kendisine ceza kesmek için karakola götürdükleri belirterek,"Çocuklarım kurstan almak için gidiyordum. Polis beni durdurdu ve beni karakola götürdüler. Benim cezamı kesmek için karakola götürdüler. Benim cezamı kesin gideyim dedim. Şimdi ben burada oturuyorum. Beni karakoldan buraya geri getirip bıraktılar bende burada oturacağım"dedi.
Polis ekiplerinin ikna ederek yoldan kaldırdıkları Akça, ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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