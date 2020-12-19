HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

19.12.2020 22:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Denizli’de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü şahıs, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı.

Mehmet K.’nın direğe tırmandığını gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.’yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyunduGözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

POLİS VE MÜZAKERECİ POLİSLER SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
TBMM'den 'kitle imha silahları' kararıTBMM'den 'kitle imha silahları' kararı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Hastanedeki patlamadan yeni görüntüler

Hastanedeki patlamadan yeni görüntüler

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Gaziantep’te hastanedeki patlamada can kaybı 10'a yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, komisyonda kabul edildi

TBMM'den 'kitle imha silahları' kararı

Alper Alpözgen kimdir? Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen hayatını kaybetti

Alper Alpözgen kimdir? Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen hayatını kaybetti

Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

Bursa'da korkutan yangın! Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı

Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı! Üzücü olay

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.