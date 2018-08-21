Trafik cezasına kızdı, otomobilini parçaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da egzoz yüzünden kesilen trafik cezasına kızan bir kişi yol ortasında otomobilini parçaladı.
Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kontrolü yapan polisler, bir otomobili durdurarak 'kumandalı egzoz' kulanımı nedinyel ceza kesti. Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü ise, eline aldığı sopayla aracını yol kenarında parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın başıkları arasında otomobilinin camlarını kıran sürücü güçlükle sakinleştirildi. Araç sahibi, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
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