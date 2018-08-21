Trafik cezasına kızdı, otomobilini parçaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da egzoz yüzünden kesilen trafik cezasına kızan bir kişi yol ortasında otomobilini parçaladı. Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kontrolü yapan polisler, bir otomobili durdurarak 'kumandalı egzoz' kulanımı nedinyel ceza kesti. Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü ise, eline aldığı sopayla aracını yol kenarında parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın başıkları arasında otomobilinin camlarını kıran sürücü güçlükle sakinleştirildi. Araç sahibi, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum