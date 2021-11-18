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Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar! Delil yoksa ceza iptal

18.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, otomobil sahiplerini yakından ilgilendirecek bir karara imza attı. Fahri trafik müfettişinin herhangi bir görüntü olmadan kestiği 314 liralık cezayı mahkeme iptal etti.

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar! Delil yoksa ceza iptal

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "elektronik cihazla kayıt yapılmadığı" gerekçesiyle fahri Trafik müfettişinin yazdığı para cezasını iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Fahri Trafik Müfettişi, "şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçişini beklemediği" gerekçesiyle sürücü Nuran Özdemir'e 314 lira ceza yazdı.

Buna itiraz eden avukat Nuran Özdemir, dilekçesinde, iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, idari yaptırım gerektiren kabahatin işlendiğini ispatlayacak davranışın yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğu, aksi halde kamu otoritesi tarafından tek taraflı gıyaben tutulan tutanakların hukuka uygunluk karinesinden yararlanamayacağı hatırlatıldı.

Kararda, denetime elverişli bilgi, belge ve açıklama sayesinde kişinin hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını öğrenmesinin mümkün olacağı, böylece kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarda bulunmasının önüne geçileceği vurgulandı.

BELGELENMESİ ŞARTI

Fahri trafik müfettişlerinin, kolluk görevlileri gibi araç durdurma yetkilerinin bulunmadığı aktarılan kararda, bu nedenle müfettişlerin idari kararlarının denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiğinin altı çizildi.

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Bu kapsamda fahri müfettişlerinin, teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanabileceğine dikkat çekilen kararda, "Fahri müfettişler, mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanları elverdiği ölçüde elektronik cihazla kayıt yapmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Hakimlik, somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle Özdemir'e kesilen 314 liralık cezayı iptal etti.

(AA)

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