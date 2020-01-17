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  4. Trafik cinayetinde tahliye olan sanık: Tartışma çıkarsa uzaklaşın

Trafik cinayetinde tahliye olan sanık: Tartışma çıkarsa uzaklaşın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yol verme nedeniyle çıkan kavgada, Gürcan Karatosun'un darbedilerek öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 kişiden Bahattin Nalcı ve Ramazan Çoban serbest bırakıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yol verme nedeniyle çıkan kavgada, Gürcan Karatosun'un darbedilerek öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 kişiden Bahattin Nalcı ve Ramazan Çoban serbest bırakıldı. Aydın Ö.'nün ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nalcı ve Çoban, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirtti. Çoban, "Herkes sinirlerine hakim olmaya çalışsın. Biz böyle bir olayın içinde bulunduk ve başımız yandı, kimsenin başı yanmasın. Trafikte bir tartışma çıkarsa, oradan derhal uzaklaşın" dedi.
Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için geçen 21 Temmuz gecesi İzmir'e geldi. İddiaya göre, otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan Bahattin Nalcı (27), Ramazan Çoban (36) ve Aydın Ö. (34) ile yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden iki taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen 3 kişi ile baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Baba Gürcan Karatosun, bu sırada yaşanan kavgada darbedilmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan 3 kişiden Ramazan Çoban ve Bahattin Nalcı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aydın Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşma geçen 7 Ocak'ta görüldü. 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ramazan Çoban ve Bahattin Nalcı'nın, kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kavgaya karışmadıkları tespit edildi. 2 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme, Aydın Ö. hakkında yakalama kararı çıkardı. Kısa süre içinde yakalanan Aydın Ö., cezaevine gönderildi.
'İLK YARDIMDA BULUNDUK'
Tahliyelerinin ardından açıklamalarda bulunan Ramazan Çoban ve Bahattin Nalcı, olayın ardından trafik magandaları olarak gösterildiklerini söyledi. Nalcı, "Biz arabanın önünde, hayatını kaybeden şahsın oğluyla konuşurken bir anda arkada tarafta Gürcan Karatosun'un yere düştüğünü gördük. Hemen yanına gittik. Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdik ve sağlıkçılar gelene kadar da ilk müdahaleyi yine biz yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak kurtarılamadı. Bu olayın yaşanmasından ötürü gerçekten çok üzgünüz" dedi.
'ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİK'
Diğer tutuksuz sanık Çoban ise olayın ardından maganda olarak gösterildiklerini ve bunun kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Biz işimizde gücümüzde insanlarız. Böyle bir olayın içinde bulunduğumuz için gerçekten çok üzgünüz. Olayın ardından uzun süre cezaevinde kaldık ve çok zor zamanlar geçirdik. Bu süre zarfında işlerimiz bozuldu ve bir takım manevi problemler yaşadık. Toparlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlara seslenen Çoban, trafikte yaşanan tartışmalarda daha sakin olunması gerektiğini belirterek, "Herkes sinirlerine hakim olmaya çalışsın. Biz böyle bir olayın içinde bulunduk ve başımız yandı, kimsenin başı yanmasın. Trafikte bir tartışma çıkarsa, oradan derhal uzaklaşın" ifadelerini kullandı.

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