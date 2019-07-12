Trafik denetim helikopteri rahatsızlanan muhabir için tarlaya indi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin trafik denetlemesini görüntülemek için helikoptere binen DHA muhabiri uçuş sırasında fenalaşınca, pilot, helikopteri tarlaya indirdi.

Kentte, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar jandarma arama köpeği yardımıyla arandı.

Bu denetimi görüntülemek için helikoptere, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile DHA ve AA muhabirleri de bindirildi.

Bir süre sonra fenalaşan DHA Afyonkarahisar muhabiri Satılmış Akkaş'ın durumu pilota bildirildi. Bunun üzerine helikopter boş bir tarlaya iniş yaptı.

Tarlada bir süre temiz hava aldıktan sonra kendini iyi hisseden Akkaş, tekrar helikoptere bindi. Helikopterin havalanmasıyla denetime kaldığı yerden devam edildi.

Zeybek ve beraberindeki heyet, denetimin ardından Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret etti.

