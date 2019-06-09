Trafik denetim noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Manisa- Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orman Fidanlık Şefliği'nde meydana geldi. Menemen yönünden Manisa yönüne gelen O.Y. yönetimindeki 45 FL 149 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle jandarmanın oluşturduğu denetim noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü O.Y. ile yanındaki H.Y. ve T.T., yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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