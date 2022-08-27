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Trafik denetimi yapan polislerin rüşvet pazarlığı! 'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

27.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da trafik denetimi sırasında meydana gelen olayda bir vatandaştan 10 bin lira isteyen parayı da banka havalesiyle alan komiser ve polis memurları vatandaşın ihbarıyla aynı gün gözaltına alındı. Memurlar, kendilerini sahte tutanakla aklamaya çalışsa da tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Görevli polis memurları hakkında, 'Rüşvet almak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Trafik denetimi yapan polislerin rüşvet pazarlığı! 'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

17 Kasım günü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser 29 yaşındaki Oğuzhan K., Burak Y. ve Çağrı K. isimli iki polis memuruyla trafik uygulaması yaparken akşam saatlerinde Bursa plakalı bir aracı durdurdu. Sürücü Kerim G.'nin ehliyetinin olmadığını tespit eden memurdan Oğuzhan K., iddiaya göre araçta 6 kişi olduğunu görünce, sürücüye, 'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun' dedi.

10 BİN TL İSTEDİLER

Çevirmenin olduğu kısımdan daha uzak bir yere götürülen Kerim G.'ye aracın bağlanacağını söyleyen komiser, yine iddiaya göre sürücüden rüşvet talep etti. Çalıştığı şirketin sahibi olan amcası Mehmet Nezir G.'den para isteyeceğini söyleyen Kerim, polislerle rüşvet pazarlığına oturdu. Kerim G., polislerle 10 bin liraya anlaştı. Kerim, aradığı amcasına olay yerine paralarla birlikte gelmesini söyledi.

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POLİS, 8 BİN TL'Yİ KABUL ETMEDİ

Bir süre sonra amca Mehmet Nezir, yeğenini arayarak 10 bin lirayı ayarlayamadığını 8 bin lira bulduğunu söyledi. Polisler ise ayarlanan parayı kabul etmedi. Bunun üzerine amca-yeğen kredi limitlerini zorlayarak polislerin istediği parayı ayarladı ve banka üzerinden parayı polis memuruna gönderdi. Ardından polis merkezine giden Mehmet Nezir G. ve Kerim G., rüşvet isteyen polislerden şikayetçi oldu. Banka dekontlarını delil olarak sunan amca-yeğen, polislerin cezalandırılmasını istedi.

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TUTUKLANAN POLİSLERE DAVA

Sabah'ın haberine göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, trafik çevirmesi yapan görevli polisler aynı gün gözaltına alındı. Komiser, kendisini ihbar eden amca-yeğen hakkında tutulan tutağın delil olarak sunsa da tutanakların sahte şekilde doldurulmuş olduğu belirlendi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 polis memuru ve bir komiser, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görevli polis memurları hakkında, 'Rüşvet almak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Sancaktepe
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