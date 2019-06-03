Trafik denetiminde sürücülere pestil ve köme ikramı

Sürücülere kural ihlalleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Taşbilek, çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip için sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verdi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile uygulama noktasındaki denetimlere katılarak, durdurulan araçlardaki yolculara pestil ve köme ikram etti.

Merkez İkisu köyündeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri, araçta cep telefonu kullanımı ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.

"Gerek jandarmamız, gerekse emniyet müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Gümüşhane'nin ana güzergahlarında olası kazaların önlenmesi noktasında bütün tedbirleri aldı. Bayram süresince trafik kazalarını önlemek için tedbirlerimiz artarak devam edecek. Bugün burada seyahat eden vatandaşlarımıza iyi bayramlar dileyerek, onlara trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız iyi bayramlar diliyorum."

