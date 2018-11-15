Trafik denetiminde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Sakarya'da trafik denetleme ekibinin uygulaması sırasında yakalanan cinayet zanlısı kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Ekiplerce kontrol amaçlı durdurulan taksideki yolcuya yönelik incelemede, kadının, hakkında "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis sezası bulunan S.V. (29) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı S.V, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

