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Trafik denetiminde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde 100’e yakın kaçak mülteci yakalandı.Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı yol denetimlerinde durumundan şüphelenilen iki otobüs durdurularak arama yapıldı.

Trafik denetiminde yakalandılar

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde 100’e yakın kaçak mülteci yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı yol denetimlerinde durumundan şüphelenilen iki otobüs durdurularak arama yapıldı. Otobüslerde yapılan aramalarda, ülkeye kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 100’e yakın mülteci yakalandı. Gözetim altına alınan mülteciler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. İşlemlerinin yapılması için yabancılar şubesine gönderilen mültecilerin yapılan sorgulamalarının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Trafik denetiminde yakalandılar

Trafik denetiminde yakalandılar

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