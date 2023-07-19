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  4. Trafik denetimine takıldı, ceza yememek için göbeğini bahane etti!

Trafik denetimine takıldı, ceza yememek için göbeğini bahane etti!

19.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

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GÖBEĞİNİ BAHANE ETTİ

Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti. Sürücüye 436 lira para cezası kesildi.

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Denetimler sırasında 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası kesildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy trafik cezası

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