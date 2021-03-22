İstanbul’da bir hafta içinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 41 bin 706 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 285 yaralanmalı, 400 maddi hasarlı olmak üzere toplam 685 trafik kazasına müdahale edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 15 - 21 Mart tarihleri arasında trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, bin 342 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 3 bin 156 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 2 bin 187 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 209 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, bin 16 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 12 bin 857 araç sürücüsüne yasak parktan, 84 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 76 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından, 2 bin 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 185 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 156 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 273 araç sürücüsüne makas atmaktan, 253 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 156 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 41 araç sürücüsüne abartı egzozdan, 276 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten, 17 bin 337 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 41 bin 706 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 285 yaralanmalı, 400 maddi hasarlı olmak üzere toplam 685 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, kazalarda 361 vatandaş yaralandı.

