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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında yapılan denetimlerin verilerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik yapılan denetimlerin verilerini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik yapılan denetimlerin verilerini açıkladı. Ağustos ayında yapılan denetimlerde 534 araç sürücüsüne toplamda 655 bin 752 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce yapılan denetimlerin verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, 534 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 32/3 (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) maddesine istinaden idari para cezası uygulandığı belirtildi. Her sürücüye ayrı ayrı 1228 TL olmak üzere toplamda 655 bin 752 TL idari para cezası uygulandı. 534 araç ise yapılan teknik değişikliğin mevzuata uygun duruma getirilmesi ve muayene istasyonunda tespitinin yaptırılması için trafikten men edildi.

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