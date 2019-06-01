HABER

Trafik denetlemesindeki çocuk: "Bisiklet inşallah bana çıkar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetlemesinde, 23 Haziran’da sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, "Bisikletimin tekeri patlak.

Amasya İl Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetlemesinde, 23 Haziran’da sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" diyerek büyüklerinde sünnet hediyesi istedi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı ’Dikkat sizden notlar bizden’ projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıttı. İçişleri Bakanlığının trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi ile bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ’Bu yolda hep birlikteyiz’ projesinin devamı olan ’Dikkat sizden notlar bizden’ projesi Amasya’da da hızla uygulamaya konuldu.
23 Haziran sünnet olacak olan Bedirhan Selman Çarıkcı, “Buraya katılacağım, bisikletimin tekerleği patlak, bu bisiklet inşallah bana çıkar” dedi.
Ekipler, ’Dikkat sizden notlar bizden’ projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıttı.
Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi ve yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisiklet ile ödüllendirilmesi ile öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri anlatıldı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldiHer yerde aranıyordu! Acı haber geldi
Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştüIğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.