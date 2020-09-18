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  4. Trafik ekipleri bu defa kaplumbağanın imdadına koştu

Trafik ekipleri bu defa kaplumbağanın imdadına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Aydın’da devriye görevinde bulunan trafik polisleri, yol ortasında fark ettikleri kaplumbağayı hem ezilmekten hem de üzerine yapışan keneden kurtardı.Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti.

Aydın’da devriye görevinde bulunan trafik polisleri, yol ortasında fark ettikleri kaplumbağayı hem ezilmekten hem de üzerine yapışan keneden kurtardı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti. Polis otosundan inerek kaplumbağayı ellerine alıp karşıya geçiren trafik polisleri, kaplumbağayı şehir merkezindeki güvenli bir bölgeye aldı. Bu sırada kaplumbağanın sağ ön bacağında kene olduğunu fark eden trafik polisleri keneyi de özenli bir şekilde çıkarttıktan sonra sevdikleri hayvanı doğal ortamına bıraktılar.
Trafik polislerinin bu duyarlı davranışı takdir toplarken, yaşanan ilginç olay çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına da yansıdı.

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