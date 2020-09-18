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  4. Trafik ekipleri bu kez kaplumbağanın imdadına koştu

Trafik ekipleri bu kez kaplumbağanın imdadına koştu

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Aydın’da devriye görevinde bulunan trafik polisleri, yol ortasında fark ettikleri kaplumbağayı hem ezilmekten hem de üzerine yapışan keneden kurtardı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti. Polis otosundan inerek kaplumbağayı ellerine alıp güvenli şekilde karşıya geçiren trafik polisleri, kaplumbağayı şehir merkezindeki güvenli bir bölgeye aldı. Bu sırada kaplumbağanın sağ ön bacağında kene olduğunu fark eden trafik polisleri keneyi de güvenli bir şekilde çıkarttıktan sonra sevdikleri hayvanı doğal ortamına bıraktılar.

Trafik polislerinin bu duyarlı davranışı takdir toplarken, yaşanan ilginç olay çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)

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