HABER

Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimlerini arttırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Samsun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın son gününde de kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Ankara karayolu, Samsun Ordu karayolu ve Samsun Sinop karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı.

Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimlerini arttırdı

Samsun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın son gününde de kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Ankara karayolu, Samsun Ordu karayolu ve Samsun Sinop karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hız sınırını aşan araç sürücülerine ceza uygularken, uzun yoldan gelen sürücülerinde kısa bir sürede olsa araçlarından inip dinlenmelerini sağladı. Trafik polisleri sürücülere de "bizim için değerlisiniz" diye trafik kullarına uyup daha dikkatli gitmeleri konusunda da uyardı.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
İntihar girişiminden 5,5 saat sonra vazgeçtiİntihar girişiminden 5,5 saat sonra vazgeçti
Hakkari’de şehit Öz için tören düzenlendiHakkari’de şehit Öz için tören düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.