HABER

Trafik ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Trafik ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de trafik ekiplerinin denetim noktasından kaçmaya çalışan motosikletli şüpheli yakalandı.

Olay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekiplerinin şüpheli görerek durdurmak istedikleri motosikletli Y.E.S. kaçmaya çalıştı.

Bu sırada kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen trafik polislerinden biri müdahale ettiği motosikletin peşinden sürüklendi. Elinden ve ayağından hafif yaralanan trafik polisi şüphelinin kaçmasına engel olmayı başardı.

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şüphelinin motosiklet ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

"Polisin dur ihtarına uymamak"tan hakkında işlem yapılan şüpheli olay yerine çağrılan asayiş ekiplerine teslim edildi.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
MYP Lideri Yılmaz: “ABD’nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı”MYP Lideri Yılmaz: “ABD’nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı”
Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Polisten kaçan motosikletli

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

Küçük Menderes'ten acı haber...

Bahçelievler’de öğretmenden öğrencilere darp iddiası! Veliler ayaklandı

Okulda korkunç iddia! Veliler ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.