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Trafik ekiplerinden sürücülere lokum ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yola çıkan sürücülere lokum ikramında bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yola çıkan sürücülere lokum ikramında bulundu.

Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, araçları yol kontrol noktasında çevirerek sürücülere ceza kesmek yerine araç içerisindekilerin bayramını kutlayarak, hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunup lokum dağıttı.

Trafik ekiplerini ziyaret eden Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı.

Trafikte vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Tortop, dikkatli araç sürmeleri konusunda da sürücülerde uyarıda bulundu.

Bayram nedeniyle hastanedeki hastaları ziyaret ettiklerini belirten Tortop, "Jandarma Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seferde olan yolcularımızla bayramlaştık. Trafikte dikkatli olmaları konusunda onlara uyarılarda bulunduk. Buradan huzurevine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum, Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum." dedi.

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Bayramlaşmada ikram izdihamıBayramlaşmada ikram izdihamı
Sürücülerin bayram şekeri jandarmadanSürücülerin bayram şekeri jandarmadan
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Trafik ekiplerinden sürücülere lokum ikramı

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