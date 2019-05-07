Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik ekiplerince ortaklaşa bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Zafer İpek Özel Eğitim Okulu öğrencilerine, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi personeli ile birlikte trafik eğitim semineri verildi. Devamında okul bahçesinde ekip otolarının ve kullanılan ekipmanların tanıtımı yapılarak özel eğitim alan çocuklar üzerinde trafik farkındalığı oluşturuldu. Etkinlik sonunda okul yetkilileri etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.



