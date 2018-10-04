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Trafik güvenliğine duyarlı çocuklara bisiklet ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren 100 çocuktan 14'üne bisiklet hediye edildi - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Çocuklarımız, özellikle araç kullanırken telefon kullanımına, kemer takılmamasına ve hız ihlallerine dikkati çekmek üzere artık bundan sonra birer fahri trafik polisi, müfettişi konumunda görev ifa edecekler"

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren 100 çocuktan 14'üne bisiklet hediye edildi.

Kurban Bayramı tatili öncesinde 14 Ağustos 2018'de başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere hediyelerinin teslimi için Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen binasında tören düzenlendi.

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 7 jandarma personeline Allah'tan rahmet, 2 yaralı personele acil şifalar diledi.

Söz konusu kampanya kapsamında düzenlenen yarışmada 100 çocuğun bisiklet kazandığını belirten Uzunkaya, şanslı çocuklardan 14'ünün Ankara'da olduğunu söyledi.

Trafik sorununun, ülkede kangren halini aldığını vurgulayan Uzunkaya, trafik kazaları sonucu her yıl ortalama 7 bin 500 kişinin öldüğünü, 300 binin üzerinde kişinin yaralandığını ve kazaların ülke ekonomisine yaklaşık 40 milyar lira zararının olduğunu belirtti.

Uzunkaya, çocukların 14-31 Ağustos tarihlerinde emniyet kemeri takmama, direksiyon başında cep telefonu kullanma ve hız limitlerine uymama gibi durumları yansıtan fotoğrafları çekerek Twitter üzerinden yarışmaya katıldıklarını bildirdi.

Fotoğraflar arasından en çok beğeni alan 25 ilden 100 çocuğa bisiklet hediye edilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Uzunkaya, törenle çocuklara bisikletlerinin verileceğini ifade etti.

- "Çocuklarımız birer fahri trafik polisi"

"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasının ardından "Bu yolda hep birlikteyiz" kampanyasının başlatıldığını anımsatan Uzunkaya, "Çocuklarımız, özellikle araç kullanırken telefon kullanımına, kemer takılmamasına ve hız ihlallerine dikkati çekmek üzere artık bundan sonra birer fahri trafik polisi, müfettişi konumunda görev ifa edecekler." dedi.

"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında ise 4 milyon civarında çocuğa bilgilendirme faaliyetinin yapıldığını belirten Uzunkaya, kendilerinin yanı sıra ailelerin de bu konuda duyarlılıklarını sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Uzunkaya, trafik kazalarında daha az insanın hayatını kaybettiği, trafik kurallarına uyma konusunda daha fazla hassasiyet gösterilen bir trafik ortamının olmasını diledi.

- "Tüm çocuklar böyle yaparsa belki daha az kaza olur"

Yarışmada dereceye giren isimlerden Ömer Yüksel, "Annemle gezmeye giderken annem kemerini takmıyordu. Ben de onu uyardım ve fotoğraf çektim" diye konuştu.

Bisiklet kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Tuana Balcı, "Babam telefonda konuşurken kırmızı düdüğümü çaldım, onu uyardım. Moladan dönerken yine kırmızı düdüğümü çaldım çünkü emniyet kemerini takmamıştı. Annem fotoğrafımızı çekti, yarışmaya katıldık. Tüm çocuklar böyle yaparsa belki daha az kaza olur." ifadelerini kullandı.

Bisikletlerini alan çocuklar, daha sonra hep birlikte kırmızı düdüklerini çaldı.

Öte yandan, yarışmaya 227 kişinin fotoğraf gönderdiği, diğer illerde dereceye girenlerin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüklerinden bisikletlerini teslim alacakları öğrenildi.

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