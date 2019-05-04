Trafik Haftası etkinlikleri Nata Vega’da başladı

Ankara’da Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde ’Trafik Haftası’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler içerisinde takla atan araç simülasyonu, trafik bilgilendirme stantları ve Köpek Eğitim Merkezi uzman köpeklerinin şovları yer aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Trafik Haftası’ dolayısıyla tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ankara’da Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışıldı. Saatte 5 kilometre hızla takla atan simülasyon aracını test eden kişiler, emniyet kemerinin bir kez daha önemini anladı. Başpolis memuru Recep Yüksel, “Etkinliğimizin amacı bir kaza anında emniyet kemeri bir insanı nasıl hayata bağlar onu göstermek. Ve emniyet kemeri takmak kadar onu doğru da kullanmak üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma” dedi. Simülasyonu kullanan vatandaş Emre Ünlü, “Araba ile takla atmak çok kötü bir şeymiş insanın beyni dönüyor. Darbe oluyor, insan iç organlarının yukarı çıktığını hissediyor. Sürücülere tavsiyem trafik kurallarına uysunlar, yavaş gitsinler. Bundan sonra emniyet kemersiz yola çıkmasınlar. Emniyet kemerinin şu hızda bile takılmadığını düşünsek insanın boynu kırılabilir” görüşünde bulundu.
“Emniyet kemerinin önemini gerçek anlamda anladım”
Simülasyona binen bir diğer vatandaş Serhat Batmaz ise, “5 kilometre hızla dönen bir araçta bazı şeyleri gerçekten yaşıyorsunuz. Emniyet kemerinin önemini gerçek anlamda anladım. Emniyet kemerini kullanıyordum memur beyin sayesinde daha doğru kullanımını öğrendik” diye konuştu. Trafik polisi eşliğinde akülü araç kullanan 7 yaşındaki Mert de , “Bundan sonra sürücülere emniyet kemerinizi takın diyorum” sözlerini kullandı.
Alışveriş merkezi içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler stant açtı. Stant önlerinde motosikletli trafik ekipleri bulundu. Vatandaşlar motosikletli polislere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar motosikletlere bindirilerek motor, polis ve polislik sevgisi aşılandı. Kimi çocuklar çakar yaktı ve siren açtı. Etkinlikler çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman iki köpek vatandaşlara şov yaptı. Venüs ve Marco isimli iki köpek, izleyenlerin ilgi odağı oldu. Venüs kendisini vatandaşlara sevdirdikten sonra rehine kurtarma, bayrak nöbeti görevlerini gerçekleştirdi.
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