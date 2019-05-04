Trafik Haftası etkinlikleri Nata Vega’da başladı

Ankara’da Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde ’Trafik Haftası’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler içerisinde takla atan araç simülasyonu, trafik bilgilendirme stantları ve Köpek Eğitim Merkezi uzman köpeklerinin şovları yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Trafik Haftası’ dolayısıyla tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ankara’da Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışıldı. Saatte 5 kilometre hızla takla atan simülasyon aracını test eden kişiler, emniyet kemerinin bir kez daha önemini anladı. Başpolis memuru Recep Yüksel, “Etkinliğimizin amacı bir kaza anında emniyet kemeri bir insanı nasıl hayata bağlar onu göstermek. Ve emniyet kemeri takmak kadar onu doğru da kullanmak üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma” dedi. Simülasyonu kullanan vatandaş Emre Ünlü, “Araba ile takla atmak çok kötü bir şeymiş insanın beyni dönüyor. Darbe oluyor, insan iç organlarının yukarı çıktığını hissediyor. Sürücülere tavsiyem trafik kurallarına uysunlar, yavaş gitsinler. Bundan sonra emniyet kemersiz yola çıkmasınlar. Emniyet kemerinin şu hızda bile takılmadığını düşünsek insanın boynu kırılabilir” görüşünde bulundu.