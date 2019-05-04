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Trafik Haftası'na özel Milli Piyango bileti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

TRAFİK Haftası etkinlikleri kapsamında, Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganının bulunduğu görsel yer aldı.

Trafik Haftası'na özel Milli Piyango bileti

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -TRAFİK Haftası etkinlikleri kapsamında, Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganının bulunduğu görsel yer aldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününün 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bu günü takip eden haftanın ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak değerlendirildiği belirtildi. Hafta dolayısıyla, karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla, ülke genelinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliklerde sürücüler ve yayalar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Karayollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.
TRAFİK HAFTASI'NA ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ
Ayrıca, Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganının bulunduğu görsel yer alacak. Spor müsabakalarında, trafikte yaya farkındalığına dikkat çekilmesi amacıyla takımlar, önceliğin yayalarda olduğunu yazan pankartlarla müsabakalara çıkacak. Hafta boyunca çeşitli yerlerde kurulacak emniyet kemeri simülatör parkurlarında emniyet ve jandarma trafik birimleri, emniyet kemerinin doğru kullanımını ve emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatacak.
BAKAN SOYLU HELİKOPTER DENETİMİNE KATILACAK
Özellikle çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla, alışveriş merkezleri önüne geçici trafik eğitim parkurları kurulacak. Çocuklara buralarda trafik polisleri tarafından, akülü araçlarla eğitimler verilecek. Trafik Haftası süresince özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde, dronelar ve helikopterler ile denetimler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu denetimlere katılacak.
Etkinlikler kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılacak, bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Hafta dolayısıyla hazırlanan filmler ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' konulu spot filmler, LED ekranlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait barkovizyonların yanı sıra sosyal medyadan da gösterilecek. TV ve radyo programlarında haftanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.
İLK 4 AYDA CAN KAYIPLARI YÜZDE 41 AZALDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nca son dönemde yürütülen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Hatalı Sürücüye Kımızı Düdük' kampanyaları olumlu sonuç verdi. Karayollarında alınan yoğun trafik tedbirleri sayesinde 2019’un ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 41, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldı.

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