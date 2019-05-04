Trafik Haftası'na özel Milli Piyango bileti

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganının bulunduğu görsel yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününün 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bu günü takip eden haftanın ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak değerlendirildiği belirtildi. Hafta dolayısıyla, karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla, ülke genelinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliklerde sürücüler ve yayalar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Karayollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.

TRAFİK HAFTASI'NA ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ

Ayrıca, Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganının bulunduğu görsel yer alacak. Spor müsabakalarında, trafikte yaya farkındalığına dikkat çekilmesi amacıyla takımlar, önceliğin yayalarda olduğunu yazan pankartlarla müsabakalara çıkacak. Hafta boyunca çeşitli yerlerde kurulacak emniyet kemeri simülatör parkurlarında emniyet ve jandarma trafik birimleri, emniyet kemerinin doğru kullanımını ve emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatacak.