HABER

Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı.

Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler, saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.
Kemal Güneş Caddesi’nde düzenlenen Trafik Güvenliği Haftası açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuklar, oluşturulan özel parkurda akülü araçlar ile trafik eğitimi aldı. Trafik ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler ise emniyet kemerini taktıktan sonra saatte 10 kilometre hızla meydana gelen kazanın etkisini sarsılarak yaşadı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği simülasyon aracına binenlerin arkadaşları ve yakınları cep telefonu kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi. Simülasyon aracına binenlerden bazıları, "Bayağı bir etkiliymiş", "Bu hızla böyleyse 70- 80 ile düşünemiyorum", "Çok şiddetli", "Emniyet kemeri olmasa geçtim öbür tarafa" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılarTrafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Göbeklitepe’de çiğ köfte kuyruğuGöbeklitepe’de çiğ köfte kuyruğu
Kediyi kurtarmak için seferber oldularKediyi kurtarmak için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.