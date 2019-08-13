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Trafik havadan helikopter ve drone ile denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma trafik timleri Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı’da trafiği havadan helikopter ve drone ile denetledi.

Balıkesir’de jandarma trafik timleri Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı’da trafiği havadan helikopter ve drone ile denetledi. 2 saat süren denetimlerde 11 araca 2 bin 735 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Altıeylül - Bigadiç - Sındırgı D-555 ve D-240 Devlet Yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Drone ve Helikopter Destekli" trafik denetimi faaliyeti icra etti. Uygulamalarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Kemerinden Ses Gelsin" projesi hakkında araçlarda bulunan sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirildi. 2 saat süren denetimde havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde 296 araç denetlenirken 11 araca 2 bin 735 TL idari para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.

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