Trafik ihlalinin fotoğrafı olmadığı için ceza iptal edildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yaşayan Ş.M.K., 3 kırmızı ışık ihlali ile 1 park ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisine kesilen 813 TL'lik trafik cezalarına, kendisine gönderilen tebliagatta 'delil fotoğraf' olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. İtirazı yerinde gören mahkeme de cezayı iptal ederek, ödenen paranın Ş.M.K.'ye geri verilmesini kararlaştırdı. Ş.M.K., 813 TL'yi Maliye Hazinesi'nden geri aldı.

Şanlıurfalı Ş.M.K.'ya geçen yıl 8 Ağustos günü, Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda 3 defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve bir kez de park ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle toplam 813 TL trafik cezası kesildi. Ş.M.K. gönderilen tebligatlar ile haberdar olduğu cezayı önce ödedi ardından da avukatı Mehmet Uğur Korkmaz aracılığıyla cezaların iptali için mahkemeye başvurdu. Şanlıurfa 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, davacıya gönderilen tebligatların ekinde cezalara 'delil' niteliğinde fotoğraf bulunmadığı, bu nedenle cezaların iptal edilmesi gerektiği savunuldu. İtirazı değerlendiren mahkeme de cezaları iptal etti ve Ş.M.K.'ye ödediği paranın iadesine karar verdi.

Avukat Mehmet Uğur Korkmaz, "Müvekkilimiz kendisine kesilen cezanın usulsüz olduğunu belirterek, bize başvurdu. Yargı yoluna gitmek istedi. Trafik tutanak tebligatlarında ihlalleri gösteren fotoğrafların mevcut olmadığını fark ettik. Sulh ceza mahkemesine verdiğimiz dilekçede kesilen trafik cezasının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu, gelen cezanın tebligatında herhangi bir fotoğraf mevcut olmadığını belirttik. Cezanın iptalini talep ettik. Başvurumuz haklı bulundu. Cezalar iptal edildi. Vatandaşlarımız kendilerine gelen trafik cezalarında, özellikle ceza tutanağına eklenen belgelere dikkat etmeli. Herhangi bir fotoğraf mevcut olup olmadığını kontrıl etmedli. Eğer fotoğraf mevcut değil ise yargı yoluna başvurarak, cezalarını iptal ettirebilirler. Bunun için avukata bile ihtiyaçları yok. Şanlıurfa'daki bu karar emsal nitelikte bir karardır. Müvekkilimiz kararla birlikte maliyeye başvurarak ödediği parayı iade aldı" dedi.

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