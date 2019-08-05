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Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Silvan kara yolunda bulunan Üçyol mevkinde 1 hafta içerisinde 5 trafik kazası meydana gerçekleşti.

Diyarbakır’da Silvan kara yolunda bulunan Üçyol mevkinde 1 hafta içerisinde 5 trafik kazası meydana gerçekleşti. Kazalarda 4’ü ağır 13 kişi yaralanırken, bölgede esnaf olan bir vatandaş, söz konusu kavşağa sinyalizasyon sisteminin yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan Üçyol mevkindeki kavşakta trafik ışıklarının bulunmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Son bir haftada 5 trafik kazasının meydana geldiği bölgede 4’ü ağır toplam 13 kişi yaralandı.

"Trafik ışıkları kazaların önüne geçer"
Bölgede esnaflık yapan Erdal Canikli, Diyarbakır’ı Lice ve Silvan ilçelerinin bağlantı noktasında trafik ışıklarının bulunmaması nedeni ile çok fazla kaza olaylarının meydana geldiğini söyledi. Canikli, "Hemen her gün bu kavşakta trafik kazasına şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. Yetkili kurumların buraya çözüm bulunmasını ve trafik ışıklarının yerleştirilmesini istiyoruz. Trafik ışığı olduğu zaman burada kazaların önüne geçilecektir" dedi.
Öte yandan bölgede çalışma yapan kara yolları görevlileri, söz konusu bölgede fizibilite çalışması yapıldığını ve en kısa zamanda trafik ışıklarının konulacağını belirtti.

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor

Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike saçıyor
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