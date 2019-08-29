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Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

SİNOP'ta görevli trafik polisi Halis Arslan (45), ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıklarının kaldırıldığı kent merkezinde görev yapıyor.

Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta görevli trafik polisi Halis Arslan (45), ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıklarının kaldırıldığı kent merkezinde görev yapıyor. Valilik Meydan Kavşağı’nda aynı noktada 10 yıldır sürücülere ve yayalara yol gösteren Arslan, hem mesleğine olan sevgisi hem de çalışma azmiyle tanınıyor.
Valilik Meydan Kavşağı’nda görev yapan 20 yıllık polis memuru Arslan, hem mesleğine olan sevgisi hem de çalışma azmiyle çevresinden ilgi görüyor, övgü topluyor. Görev yaptığı kavşakta yayalara ve sürücülere trafikte yol gösteren Arslan, mesleğini çok sevdiğini ve elinden geldiğince en güzel şekilde yapmak için büyük çaba harcadığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, 10 yıldır görev yaptığı kavşağın, kent merkezinin trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Sinop özellikle yazın çok kabalalık oluyor. Görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Sinop merkezde kalan vatandaşlarımız nerede duracaklarını biliyorlar ama dışarıdan gelen vatandaşlarımız da uyumlu bir şekilde devam ediyor. Trafik ışığımız yok ama ciddi anlamda bir trafik kazası yaşamadık. Trafik ışığı yok ama sürücüler trafikte hep birbirlerine karşı saygılıdır. Kurallara uyuyorlar bu nedenle problem yaşamıyoruz" dedi.
'BENİ GÖRMEDİKLERİNDE ARIYORLAR'
Sürücü ve vatandaşlarla arasında güzel bir diyalog olduğunu anlatan Arslan, "Meslek hayatım boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güzel anılarımız oluyor. Kent merkezinde insanlar beni tanıyorlar. Sinop küçük bir yer, herkes birbirini tanır. Burada görev yaptığını biliyorlar, görmedikleri zaman arıyorlar. Tabii ki mutlu oluyorum. İşimi çok seviyorum. Sevince her şey güzel oluyor, zaman da güzel geçiyor. Mühim olan insanın isteyerek, severek işine gelmesi ve yapması. Önemli olan önce işini sevmek. Sevince zorlukları görmüyorsunuz. Zorluklar kolay gibi geliyor. İnsana zor gelen gözünde çok büyümesi. İnsanlara yardımcı olmaya çalıyorum" diye konuştu.
SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Sürücülere, trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Arslan, "Bizim sürücülere mesajımız acele etmemeleri, hızlı sürmemelerini rica ediyoruz. Dikkatli bir şekilde araç kullanmaları ve gerektiği yerlerde mola vermelerini istiyoruz. Araç içinde tartışma yapılması doğru değil. Sürücünün dikkatini dağıtmamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

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Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde

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