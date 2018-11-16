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Trafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

TRAFİK Komisyonu'nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırılan Sinop’ta, bu yıl meydana gelen küçük çaplı hasarlı trafik kazalarının görüntüleri mobese kameralarına yansıdı.

Trafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasında

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- TRAFİK Komisyonu'nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırılan Sinop’ta, bu yıl meydana gelen küçük çaplı hasarlı trafik kazalarının görüntüleri mobese kameralarına yansıdı.
TÜİK’in '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, İl Trafik Komisyonu’nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Kent merkezi dışındaki Korucuk Mahallesi’nde yer alan hastane girişinde tek trafik sinyalizasyon lambasının yer aldığı Sinop’ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yayalara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.
Sinop'ta bu yıl meydana gelen küçük çaplı, hasarlı trafik kazaları da, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameraları tarafından görüntülendi. Mobese kameralarının bulunduğu kavşaklarda meydana gelen kazaların en önemli nedenleri arasında sürücülerin takip mesafesi, kavşaktaki dönüşler ve hız sınırı gibi basit trafik kurallarına uymaması dikkat çekti. Kentte, 2018 yılı içerisinde geçen yıla oranla daha az kaza yaşandığı belirtildi.
'CEZA YAZMIYORUZ'
Konu ile ilgili konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kaza oranında düşüş olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Ergül, "İnşallah bundan sonra da hiç kaza olmaz. Nazar değmesin. Sinop en eğitimli insanların birlikte yaşadığı bir yer. Dolayısıyla bu bir fren görevi yapıyor. Daha bilinçli insanlar. İkincisi, Sinop’ta yaşlı nüfus Türkiye ortalamasına göre iki katı. Yaşlandıkça insan daha dengeli oluyor. Üçüncüsü bizim kent merkezimizde topografik yapı itibari ile çok uzun sürat yapacak yollar yok. Bu bir başka faktör. Dolayısıyla bunlar hoşuma gidiyor. Mesela trafik ışığı yok, bizim memlekette. Buna rağmen insanlar birbirine karşı o kadar ölçülü, saygılı ki, trafik ışığı varmış gibi hareket ediyorlar. Biz ceza yazmıyoruz ama yıllardan beri biz bu saygıyı gösteriyoruz zaten. Bu çok güzel bir olgu. Bu Sinop’un ne kadar modern, ne kadar yaşanılabilir, ne kadar güvenli, ne kadar sevimli bir kent olduğunu gösterir. İnşallah bundan sonra da hiç böyle bir şey olmaz. Böyle keyifli, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kazasız belasız yaşamaya devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.
'YETER Kİ SAYGI OLSUN'
Sinop'ta sürücülerin ve insanların birbirlerine saygılı olduğu için az kaza yaşandığına dikkat çeken kent sakini Nevzat Çınar ise “Sinop’ta trafik kazası fazla olmuyor. Olsa da küçük kazalar ve cana mal olmayan kazalar. Çünkü insanların burada trafik lambası olmamasına rağmen birbirine saygısı var. Diğer şehirler, büyük şehirler gibi değil. O yüzden biz bu konuda memnunuz. Halk olarak kendi kendimizi saygıyla davranıp, idare ediyoruz. Yeter ki saygı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Trafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasındaTrafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasındaTrafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasındaTrafik ışığı olmayan Sinop'ta, kazalar mobese kamerasında

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